Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eine Verletzte nach Verkehrsunfall in Volmerdingsen

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Auf der Volmerdingser Straße kollidierten am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge. In der Folge verletzte sich eine Frau leicht und musste ins Krankenhaus.

Demnach befuhr eine 28-Jährige gegen 13:45 Uhr die Volmerdingser Straße in Richtung BAB30. Unmittelbar vor ihr fuhr eine Bad Oeynhauserin (43) in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Brötchenstraße beabsichtigte die vorfahrende Fiat-Fahrerin nach links auf ein Grundstück einzubiegen. Zeitgleich überholte die sich hinter ihr befindliche Opel Fahrerin. Aufgrund dessen kollidierten der Astra und der Punto miteinander. Die vorausfahrende Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und musste mit einem RTW in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht werden.

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