Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lübbecke (ots)

(SN) Offenbar schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer aus Espelkamp bei einem Unfall unter Beteiligung eines Autos am Mittwoch in Lübbecke-Blasheim.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr gegen 17.10 Uhr eine 23-jährige Fiat-Fahrerin aus Lübbecke den Molkereiweg in Richtung der Westerbachstraße. Als die Frau in den Kreuzungsbereich Wettlager Weg fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 55 Jahre alten Motorradfahrer, der offenbar aus Richtung der B 65 kam und in Richtung Stockhausen fuhr. In der Folge schleuderte der Biker auf ein Feld und kam dort zu Sturz.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus Lübbecke. Die Autofahrerin blieb körperlich offenbar unversehrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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