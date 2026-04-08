Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugen löschen Feuer und verfolgen Jugendliche nach Brand in Waldstück

Mechernich (ots)

Im Zusammenhang mit einem Brandereignis in einem Waldstück in der Verlängerung der Agathastraße in Mechernich-Schaven wurden die Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen. Am Dienstag (7. April), gegen 20 Uhr, kam es zu einem Feuer in einem Waldstück, das durch aufmerksame Zeugen bemerkt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei unabhängige Zeugen den Brand wahrgenommen und waren umgehend zum Brandort geeilt. Die Zeugen beobachteten hierbei, wie sich vier Jugendlichen vom Brandort in Richtung des Waldinneren entfernten. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 10 bis 16 Jahre alt - circa 160 cm bis 180 cm groß - drei Personen dunkel gekleidet - eine Person mit einem hellgrauen Kapuzenpullover Der 56-jährige Zeuge trat das Feuer vor Ort aus. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass in etwa 100 Metern Entfernung eine weitere Brandstelle entstanden war, die jedoch bereits vor dem Eintreffen erloschen war. Die anwesenden Zeugen verfolgten die Jugendlichen in Richtung des angrenzenden Truppenübungsplatzes, verloren sie jedoch schließlich aus den Augen. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Jugendlichen geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen. Ein besonderer Dank gilt den Zeugen für ihr schnelles und engagiertes Eingreifen, wodurch eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte.

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