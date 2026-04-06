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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Abfallbehälter in Flammen

FW-AUR: Abfallbehälter in Flammen
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Aurich-Egels (ots)

Im Burenweg hat am Montagmorgen ein Müllcontainer gebrannt. Der Behälter war an der Straße vor einer dortigen Sportanlage abgestellt und stand beim Eintreffen der um 07:49 Uhr alarmierten Feuerwehr Wallinghausen bereits vollständig in Flammen. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer binnen weniger Minuten. Anschließend wurden die Überreste unter Verwendung einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Circa eine halbe Stunde dauerte der Einsatz vor Ort an.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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