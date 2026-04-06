FW-AUR: Abfallbehälter in Flammen
Aurich-Egels (ots)
Im Burenweg hat am Montagmorgen ein Müllcontainer gebrannt. Der Behälter war an der Straße vor einer dortigen Sportanlage abgestellt und stand beim Eintreffen der um 07:49 Uhr alarmierten Feuerwehr Wallinghausen bereits vollständig in Flammen. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer binnen weniger Minuten. Anschließend wurden die Überreste unter Verwendung einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Circa eine halbe Stunde dauerte der Einsatz vor Ort an.
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