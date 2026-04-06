FW-AUR: Abfallbehälter in Flammen

Aurich-Sandhorst (ots) - Wohl gerade rechtzeitig schreckte ein Heimrauchmelder in der Nacht zum Ostersonntag die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Wiesenstraße auf. Noch auf dem eingeschalteten Herd in einer der Wohnungen stehende Nahrungsmittel hatten bereits zu qualmen begonnen, die Rauchentwicklung ließ das Warngerät schließlich Alarm schlagen, worauf ein Nachbarin aufmerksam wurde. Umsichtig klopfte sie an ...

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