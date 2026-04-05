Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Bei Mahlzeitzubereitung eingeschlafen

Aurich-Sandhorst (ots)

Wohl gerade rechtzeitig schreckte ein Heimrauchmelder in der Nacht zum Ostersonntag die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Wiesenstraße auf. Noch auf dem eingeschalteten Herd in einer der Wohnungen stehende Nahrungsmittel hatten bereits zu qualmen begonnen, die Rauchentwicklung ließ das Warngerät schließlich Alarm schlagen, worauf ein Nachbarin aufmerksam wurde. Umsichtig klopfte sie an allen Türen des Gebäudes und weckte die Bewohner.

In der betroffenen Wohnung regte sich zunächst jedoch nichts, woraufhin der Notruf gewählt worden ist. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Sandhorst war der Bewohner dann aber durch weiteres Klopfen ebenfalls angerückter Polizeibeamter aufgewacht und führte die Abschaltung des Herdes sowie die Belüftung seiner Räumlichkeiten eigenständig durch. Durch die Einsatzkräfte mussten somit keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden.

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