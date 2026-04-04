Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feststeckenden Notarztwagen befreit

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Aurich-Wiesens (ots)

Stark matschiger Boden wurde einem als Notarzteinsatzfahrzeug genutzten Rettungswagen am Morgen des Ostersamstags im Ortsteil Wiesens zum Verhängnis. Die Besatzung war bei Dunkelheit auf einen Waldweg abgebogen, der anfänglich ausreichend befestigt zu wirken schien. Rund 300 Meter von der Brockzeteler Straße entfernt versank das Fahrzeug dann aber bis auf Achshöhe im Untergrund, sodass es in der Folge weder vor noch zurück kam. Daraufhin wurde die Feuerwehr Wiesens hinzugerufen.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst den Arbeitsbereich an der Straße absicherten und ausleuchteten, entschieden sie sich rasch dazu, zur Bergung des Fahrzeugs auf einen Traktor zurückzugreifen. Dieser konnte kurzerhand über ein Feuerwehrmitglied organisiert werden. Mit Hilfe von Rundschlingen wurde der feststeckende Wagen angeschlagen und anschließend unbeschadet durch den Trecker aus der misslichen Lage befreit. Der Einsatz war nach gut 40 Minuten beendet, die Rettungsdienstbesatzung konnte den Dienst daraufhin fortsetzen.

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