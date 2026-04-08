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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Zülpich (ots)

Am Dienstag, den 7. April, um 14.10 Uhr, kam es auf einem Radweg in Zülpich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern aus dem Kreis Düren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 68-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann den Fahrradweg, der parallel zum Firmengelände an der Straße "Zum Mühlengraben" verläuft, in Fahrtrichtung Zülpich. Aus bislang ungeklärter Ursache verhakten sich während der Fahrt die beiden Pedelecs, wodurch beide Personen zu Boden stürzten. Die Frau zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 71-jährige Mann blieb unverletzt. Die Ermittlungen sind durch das Verkehrskommissariat aufgenommen worden.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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