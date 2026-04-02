Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall mit Fahrschulauto

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte waren am Mittwochmittag die Folge eines alleinbeteiligten Verkehrsunfalls mit einem Fahrschulauto.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 28-jährige Fahrschüler gegen 12:30 Uhr auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Pforzheim. Auf Höhe der Haunummer 35 wollte der Schüler offenbar wenden und bog nach links auf eine Brücke ab, um erneut auf die Wilhelmstraße in Richtung Karlsruhe zu gelangen. Hierbei kam der 28-Jährige aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge soll der 60-jährige Fahrlehrer in das Lenkmanöver eingegriffen haben, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Pkw VW T-Roc befreien und trugen aktuellen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen davon.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Bretten hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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