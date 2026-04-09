Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter wird von Hauseigentümer überrascht und flüchtet

Zülpich-Hoven (ots)

In der Adolf-Kolping-Straße in Zülpich-Hoven kam es zu einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Am Mittwoch, den 8. April, versuchte ein bislang Unbekannter gegen 9.25 Uhr, über die Terrassentür in das Haus einzudringen. Dabei wurde er von dem 82-jährigen Hauseigentümer überrascht, der sich zur Tatzeit in der Küche befand und durch ein Geräusch aufmerksam wurde.

Als sich der 82-Jährige ins Wohnzimmer begab, stellte er fest, dass eine männliche Person an der Terrassentür hebelte. Nachdem der Unbekannte den Bewohner bemerkte, flüchtete er umgehend. Der Geschädigte verfolgte die Person kurzzeitig und beobachtete, wie diese über die Garage entkam.

Im Anschluss begab sich der Eigentümer zur Haustür und hörte aus der Entfernung das laute Aufheulen eines Motors. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden an mehreren Fenstern und Türen Hebelspuren festgestellt.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca.25-30 Jahre - ca. 190 cm - trug eine Mütze sowie ein Halstuch, welches bis zur Nase ins Gesicht gezogen war - helle Jacke

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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