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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Weilerswist wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt.

Am Mittwoch, den 8. April, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich gegen 8.02 Uhr den Jülicher Ring und beabsichtigte, über den Abbiegestreifen nach links in die Zufahrtsstraße der Kreisverwaltung abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin den Jülicher Ring vom Keltenring kommend in Fahrtrichtung Frauenberger Straße. Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegevorgang die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 57-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Die 57-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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