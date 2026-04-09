Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt
Euskirchen (ots)
Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Weilerswist wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt.
Am Mittwoch, den 8. April, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich gegen 8.02 Uhr den Jülicher Ring und beabsichtigte, über den Abbiegestreifen nach links in die Zufahrtsstraße der Kreisverwaltung abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin den Jülicher Ring vom Keltenring kommend in Fahrtrichtung Frauenberger Straße. Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegevorgang die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 57-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Die 57-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell