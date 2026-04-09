Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Weilerswist wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt.

Am Mittwoch, den 8. April, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich gegen 8.02 Uhr den Jülicher Ring und beabsichtigte, über den Abbiegestreifen nach links in die Zufahrtsstraße der Kreisverwaltung abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin den Jülicher Ring vom Keltenring kommend in Fahrtrichtung Frauenberger Straße. Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegevorgang die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 57-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Die 57-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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