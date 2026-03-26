POL-CUX: Kabeldiebstahl aus Rohbau

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Zum wiederholten Mal ist ein 20-jähriger Cuxhavener mit einem PKW bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt und geblitzt worden. Dies allein wäre noch keine Meldung wert, aber der junge Mann hat keinen Führerschein. Das Blitzerfoto hat ihn allerdings eindeutig des Fahrens ohne Fahrerlaubnis überführt. Gegen den 20-jährigen, der noch nie einen Führerschein besessen hat, wurden in ...

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