POL-CUX: Kabeldiebstahl aus Rohbau
Cuxhaven (ots)
Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Zeit von Dienstag, 24.03.26, etwa 16 Uhr, bis Mittwoch, 25.03.26, etwa 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter Kabel im Wert von etwa 10.000 Euro von einer Baustelle im Petunienweg entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Rohbau und rissen bereits verbaute Elektrokabel aus dem Bau. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen im Petunienweg aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.
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Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
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