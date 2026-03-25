PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Keinen Führerschein - aber zu schnell fahren

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Zum wiederholten Mal ist ein 20-jähriger Cuxhavener mit einem PKW bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt und geblitzt worden. Dies allein wäre noch keine Meldung wert, aber der junge Mann hat keinen Führerschein. Das Blitzerfoto hat ihn allerdings eindeutig des Fahrens ohne Fahrerlaubnis überführt. Gegen den 20-jährigen, der noch nie einen Führerschein besessen hat, wurden in den vergangenen 18 Monaten bereits mehrere Verfahren wegen des gleichen Vergehens eingeleitet.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 10:07

    POL-CUX: zwei Einbrüche in Wohnhäuser

    Cuxhaven (ots) - Einbruch in ein Einfamilienhaus Loxstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein zurzeit leerstehendes Einfamilienhaus in Loxstedt-Lanhausen eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe der Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Haus wurden alle Räume durchsucht, zum Diebesgut kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:15

    POL-CUX: Abbiegeunfall mit hohem Sachschaden

    Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Gestern Mittag kam es gegen 11.30 Uhr in der Langenstraße in Cadenberge zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen mit erheblichem Sachschaden. Eine 33-jährige aus Wingst wollte mit ihrem PKW nach links abbiegen. Versehentlich hatte sie jedoch erst den rechten Blinker gesetzt. Dies hatte ein ihr folgender 86-jähriger Autofahrer gesehen und bereits zum Überholen angesetzt. Als die Frau dann den ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:14

    POL-CUX: Diverse Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

    Cuxhaven (ots) - LK Cuxhaven. Am gestrigen Tag (23.03.2026) stellten die Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven bei Verkehrskontrollen insgesamt 6 Kraftfahrzeuge fest, die nicht versichert sind. Davon waren nur die Hälfte die zurzeit besonders häufig betroffenen E-Scooter. Die Polizisten stellten auch bei zwei PKW und einem Anhänger eine fehlende Haftpflichtversicherung fest. Eine fehlende Versicherung kann bei einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren