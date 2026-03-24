Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Abbiegeunfall mit hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Gestern Mittag kam es gegen 11.30 Uhr in der Langenstraße in Cadenberge zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen mit erheblichem Sachschaden. Eine 33-jährige aus Wingst wollte mit ihrem PKW nach links abbiegen. Versehentlich hatte sie jedoch erst den rechten Blinker gesetzt. Dies hatte ein ihr folgender 86-jähriger Autofahrer gesehen und bereits zum Überholen angesetzt. Als die Frau dann den linken Blinker setzte und nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Gegen beide Autofahrer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen die 33-jährige wegen eines Fehlers beim Abbiegen und gegen den 86-jährigen wegen Überholens bei unklarer Verkehrslage.

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