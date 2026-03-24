PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Wohnhauseinbrüche

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Otterndorf. Am vergangenen Wochenende (Freitag bis Montag) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wellingsbütteler Weg ein. Sie verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume nach Diebesgut. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe können zurzeit noch nicht gemacht werden.

++++++

Wohnungseinbruchdiebstahl

Geestland/Langen. Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 21.03.26, 15 Uhr, bis Montag, 23.03.26, 10.30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Straße Am langen Berg einzubrechen. Die Täter scheiterten dabei, die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses aufzuhebeln. Daher fand kein Eindringen in das Wohnhaus statt und der Schaden blieb gering.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 11:56

    POL-CUX: Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses

    Cuxhaven (ots) - Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses Cadenberge. Am 23.03.2026, gegen 21 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Straße Laak in Cadenberge-Geversdorf gemeldet. Entdeckt hatte den Brand die Bewohnerin einer nahegelegenen Ferienwohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf einen angrenzenden Stall ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 11:11

    POL-CUX: Roller entwendet

    Cuxhaven (ots) - Roller entwendet Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in Cuxhaven von unbekannten Tätern ein Roller entwendet. Der Roller war gesichert in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Der Schaden liegt bei etwa 1.600 Euro. ++++++ Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: 04721/573-104 E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren