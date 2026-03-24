Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Wohnhauseinbrüche

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Otterndorf. Am vergangenen Wochenende (Freitag bis Montag) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wellingsbütteler Weg ein. Sie verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume nach Diebesgut. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe können zurzeit noch nicht gemacht werden.

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Wohnungseinbruchdiebstahl

Geestland/Langen. Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 21.03.26, 15 Uhr, bis Montag, 23.03.26, 10.30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Straße Am langen Berg einzubrechen. Die Täter scheiterten dabei, die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses aufzuhebeln. Daher fand kein Eindringen in das Wohnhaus statt und der Schaden blieb gering.

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