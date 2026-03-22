Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Bäckereifiliale +++ Betrunkener Autofahrer auf der A27 +++ Wohnmobil überschlägt sich

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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven - Am Sonntag, 22.03.2026, kam es in den frühen Morgenstunden zum gewaltsamen Eindringen in eine Bäckereifiliale in der Südersteinstraße durch bislang unbekannte Täter. Aus der Filiale wurde Bargeld entwendet und auch ein Teil der frischen Backwaren verzehrt.

Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizei in Cuxhaven unter Telefon 04721 5730 zu wenden.

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Beamtinnen der Polizei Geestland fuhren am frühen Sonntagmorgen auf der A27 in Richtung Cuxhaven, als sie ein 22jähriger Bremerhavener mit massiv überhöhter Geschwindigkeit überholte. Bei der anschließenden Kontrolle fand sich schnell eine Erklärung dafür, dass der junge Mann die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h fast verdoppelt hatte. Seine Alkoholisierung dürfte ihm bei der Wahrnehmung der Verkehrszeichen im Weg gestanden haben. Nachdem der Fahrer stolze 1,83 Promille gepustet hatte, wurde der Führerschein einbehalten und eine Blutprobe entnommen. Auf den Fahrer wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

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Am frühen Samstagnachmittag kam es auf der A27 zwischen Altenwalde und dem Cuxhavener Kreisel zu einem Verkehrsunfall. Eine 29jährige Frau aus Oyten war mit ihrem Wohnmobil Richtung Cuxhaven unterwegs, als sie vermutlich von einer starken Windböe nach rechts gedrückt wurde. Das Fahrzeug touchierte die Seitenschutzplanke, worauf die Unfallfahrerin das Wohnmobil ruckartig nach links lenkte und die Kontrolle verlor. Das Wohnmobil prallte gegen die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam anschließend auf der Seite liegend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrerin und ihr 28jähriger Beifahrer wurden beide mit zum Glück nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Foto im Anhang)

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