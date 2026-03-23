POL-CUX: Roller entwendet
Cuxhaven (ots)
Roller entwendet
Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in Cuxhaven von unbekannten Tätern ein Roller entwendet. Der Roller war gesichert in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Der Schaden liegt bei etwa 1.600 Euro.
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Carsten Bode
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