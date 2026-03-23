POL-CUX: Roller entwendet

Cuxhaven (ots) - Otterndorf - Wohnungseinbruch Am Freitag, 20.03.2026, ca. 07:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kleinen Dammstraße ein. Während der Suche nach Diebesgut wurde die Person von der anwesenden Hausbewohnerin überrascht und flüchtete daraufhin unerkannt. +++ Cuxhaven / Altenbruch - versuchter Automatenaufbruch Am Samstag, 21.03.2026, ca. 02:30 Uhr, ...

mehr