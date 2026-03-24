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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses

Cuxhaven (ots)

Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses

Cadenberge. Am 23.03.2026, gegen 21 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Straße Laak in Cadenberge-Geversdorf gemeldet. Entdeckt hatte den Brand die Bewohnerin einer nahegelegenen Ferienwohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf einen angrenzenden Stall übergegriffen. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 200.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehren aus Geversdorf, Cadenberge, Neuhaus und Oberndorf waren mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.

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Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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