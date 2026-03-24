Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven. Am gestrigen Tag (23.03.2026) stellten die Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven bei Verkehrskontrollen insgesamt 6 Kraftfahrzeuge fest, die nicht versichert sind. Davon waren nur die Hälfte die zurzeit besonders häufig betroffenen E-Scooter. Die Polizisten stellten auch bei zwei PKW und einem Anhänger eine fehlende Haftpflichtversicherung fest. Eine fehlende Versicherung kann bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall schnell sehr teuer werden, wenn man den Schaden an dem beschädigten Fahrzeug selbst tragen muss. Sollte sogar ein Personenschaden dazu kommen, übersteigen die Kosten schnell den machbaren Rahmen.

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