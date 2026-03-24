PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven. Am gestrigen Tag (23.03.2026) stellten die Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven bei Verkehrskontrollen insgesamt 6 Kraftfahrzeuge fest, die nicht versichert sind. Davon waren nur die Hälfte die zurzeit besonders häufig betroffenen E-Scooter. Die Polizisten stellten auch bei zwei PKW und einem Anhänger eine fehlende Haftpflichtversicherung fest. Eine fehlende Versicherung kann bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall schnell sehr teuer werden, wenn man den Schaden an dem beschädigten Fahrzeug selbst tragen muss. Sollte sogar ein Personenschaden dazu kommen, übersteigen die Kosten schnell den machbaren Rahmen.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 11:57

    POL-CUX: 2 Wohnhauseinbrüche

    Cuxhaven (ots) - Wohnungseinbruchdiebstahl Otterndorf. Am vergangenen Wochenende (Freitag bis Montag) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wellingsbütteler Weg ein. Sie verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume nach Diebesgut. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe können zurzeit noch nicht gemacht werden. ++++++ Wohnungseinbruchdiebstahl Geestland/Langen. Am vergangenen ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:56

    POL-CUX: Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses

    Cuxhaven (ots) - Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses Cadenberge. Am 23.03.2026, gegen 21 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Straße Laak in Cadenberge-Geversdorf gemeldet. Entdeckt hatte den Brand die Bewohnerin einer nahegelegenen Ferienwohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf einen angrenzenden Stall ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 11:11

    POL-CUX: Roller entwendet

    Cuxhaven (ots) - Roller entwendet Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in Cuxhaven von unbekannten Tätern ein Roller entwendet. Der Roller war gesichert in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Der Schaden liegt bei etwa 1.600 Euro. ++++++ Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: 04721/573-104 E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren