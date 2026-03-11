Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr zwischen Homburg und Kirrberg

Homburg (ots)

Am Dienstag den 10.03.2026, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich eine Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr im Einmündungsbereich Ringstraße / Kirrberger Straße in Homburg. Konkret überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Seat Cupra mehrere abbiegende Fahrzeuge in grob verkehrswidriger sowie rücksichtsloser Art und Weise und bremste anschließend auf der Landstraße zwischen Homburg und dem Stadtteil Kirrberg einen Pkw mehrfach abrupt bis zum Stillstand ab, sodass es beinahe zum Verkehrsunfall kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise (insbesondere zum Aussehen des Fahrers) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell