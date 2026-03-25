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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Cuxhaven (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Loxstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein zurzeit leerstehendes Einfamilienhaus in Loxstedt-Lanhausen eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe der Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Haus wurden alle Räume durchsucht, zum Diebesgut kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

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Wohnungseinbruchdiebstahl

Geestland/Ringstedt. Am vergangenen Wochenende nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße in Ringstedt ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Gebäude. Entwendet wurde vor allem Schmuck. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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