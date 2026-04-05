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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Anzeigen nach Besuch einer Lokalität in Weimar

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr betrat ein 31-Jähriger ein Lokal am Marktplatz in Weimar, obwohl er hier bereits Hausverbot hatte. Als er vom Sicherheitsdienstes aus dem Gebäude verwiesen werden sollte, warf der Täter eine Keramiktasse nach der Security und verletzte hier einen 57-Jährigen am Kopf, bevor der Täter flüchtete. Dieser konnte aber durch Zeugenhinweise durch die Polizei aufgegriffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und auch eben solche bei sich führte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedenbruch wurde eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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