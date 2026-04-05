Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzt nach Trunkenheitsfahrt

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer die Eduard- Rosenthal-Straße in Weimar. Während er sich mit einem Begleiter unterhalten wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gleich gegen zwei abgeparkte Pkw. Der Grund des Unfalls konnte im Rahmen der Unfallaufnahme schnell ermittelt werden. Der Fahrradfahrer schaffte bei einem Alkoholtest immerhin 1,62 Promille. Der Unfallverursacher kam schwer verletzt ins Klinikum. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet

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