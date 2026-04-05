LPI-J: Fast 65.000,00 Euro durch Betrug verloren
Weimar (ots)
Bereits im Verlauf des letzten Jahres suchte ein 74-Jähriger aus Weimar im Internet nach Möglichkeiten Geld zu investieren. Hier wurde er auf eine vermeintliche schwedische Bank aufmerksam. Im Anschluss an Erörterungen zu Investitionsmöglichkeiten wurden durch den Geschädigten fast 65.000,00 Euro an ein Schweizer Bankkonto überwiesen. Erst jetzt stellte er fest, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte.
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