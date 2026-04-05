LPI-J: Fast 65.000,00 Euro durch Betrug verloren

Apolda (ots) - Am Samstagvormittag ging bei der Polizeiinspektion Apolda ein Hinweis eines Hundehalters ein. Dieser schilderte, dass eine dem Hund nahestehende Person das Tier zum Gassigehen mitgenommen habe und dabei geäußert habe, sie wolle den Hund "erlösen". Die betreffende Person konnte im weiteren Verlauf ohne den Hund in ihrer Wohnung angetroffen werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab sie an, dem Hund ...

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