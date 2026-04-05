Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund ausgesetzt - Tier durch Zufall gerettet

Apolda (ots)

Am Samstagvormittag ging bei der Polizeiinspektion Apolda ein Hinweis eines Hundehalters ein. Dieser schilderte, dass eine dem Hund nahestehende Person das Tier zum Gassigehen mitgenommen habe und dabei geäußert habe, sie wolle den Hund "erlösen".

Die betreffende Person konnte im weiteren Verlauf ohne den Hund in ihrer Wohnung angetroffen werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab sie an, dem Hund die Schnauze zugebunden und ihn auf einem Feldweg abgelegt zu haben.

Zeitgleich wurde der Hund durch eine weitere Person zufällig aufgefunden und konnte gerettet werden.

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