PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht durch die Stadt gefahren

Jena (ots)

Im Stadtzentrum von Jena beobachtete ein Zeuge am Freitagabend einen Autofahrer, der eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Dieser soll wohl mit einem Verkehrspfosten kollidiert sein, anschließend fuhr er weiter Richtung Innenstadt. Dabei kam er immer wieder in den Gegenverkehr ab und schien den PKW sehr unsicher zu führen. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer in seinem PKW vor seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Das Fahrzeug wies frische Unfallschäden auf. Mit dem 38-Jährigen wurde fortfolgend eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 12:06

    LPI-J: Eingeschlagene Fensterscheibe an PKW

    Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstages kam es im Bereich Jena Nord zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde ein Anwohner von der Alarmanlage eines Fahrzeuges geweckt. Er stellte dann an diesem eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Im Nahbereich hielt sich eine männliche Person auf, welche sich in eine umliegende Gartenanlage entfernte. Offensichtlich benutzte er als Tatmittel einen ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 17:00

    LPI-J: Pressemittelung zu Ermittlungen an der Regelschule in Kranichfeld

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Aufgrund einer Presseanfrage teilt die LPI Jena Folgendes mit: Aktuell liegen der PI Weimar vier Ermittlungsverfahren vor, welche sich auf mögliche Vorkommnisse an der Regelschule in Kranichfeld beziehen. Hintergrund für die Anzeigen sind mutmaßlich vereinzelte Handlungen seitens des Lehrpersonals in Bezug auf Versuche der umfassenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren