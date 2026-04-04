Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht durch die Stadt gefahren

Jena (ots)

Im Stadtzentrum von Jena beobachtete ein Zeuge am Freitagabend einen Autofahrer, der eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Dieser soll wohl mit einem Verkehrspfosten kollidiert sein, anschließend fuhr er weiter Richtung Innenstadt. Dabei kam er immer wieder in den Gegenverkehr ab und schien den PKW sehr unsicher zu führen. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer in seinem PKW vor seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Das Fahrzeug wies frische Unfallschäden auf. Mit dem 38-Jährigen wurde fortfolgend eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

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