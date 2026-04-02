Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

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Jena (ots)

Unbekannte Täter entwendeten mutmaßlich am 30.03.2026 ein hochwertiges E- Mountainbike "Fully" der Marke Cube, welches vor einem Mehrfamilienhaus in der Naumburger Straße in Jena abgestellt war. Dieses war mit einem Schloss gesichert, welches die Täter am Tatort zurückließen. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf über 10000 Euro. Der Besitzer hatte nachträglich einige teure Veränderungen vorgenommen:

Hope Tech 3V4 Bremsen in lila (selten)/ Öhlins TTX22M Dämpfer Gelb / Orangene innen belüftete Bremsscheiben von Hope / SRAM Transmission elektrische Gangschaltung

Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können oder Personen, denen das Fahrrad auffällt, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641- 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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