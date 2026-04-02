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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit gefälschten Führerschein unterwegs

Apolda (ots)

Im Rahmen der gestrigen Verkehrskontrolle in der Wielandstraße in Apolda, prüften die Beamten der Einsatzunterstützung Jena die Papiere eines 51-jährigen Bulgaren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige mit einem gefälschten Führerschein unterwegs ist. Dieser wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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