LPI-J: Mit gefälschten Führerschein unterwegs
Apolda (ots)
Im Rahmen der gestrigen Verkehrskontrolle in der Wielandstraße in Apolda, prüften die Beamten der Einsatzunterstützung Jena die Papiere eines 51-jährigen Bulgaren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige mit einem gefälschten Führerschein unterwegs ist. Dieser wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt.
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