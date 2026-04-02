LPI-J: Mit gefälschten Führerschein unterwegs

Weimar (ots) - Der Besitzer eines Pkws musste Mittwochmorgen leider feststellen, dass in diesen eingebrochen wurde. Unbekannte Täter konnten die Tür des Pkw gewaltsam aufbrechen und gelangten so in den Innenraum. Hier entwendeten sie mehrere technische Geräte in einem Gesamtwert von ca. 300 Euro. Ein Sachschaden entstand ebenfalls. Die Polizei empfiehlt, wertvolle Gegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Auch hier sucht die Polizei in Weimar Zeugen (03643 ...

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