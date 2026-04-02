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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schüsse mit Softairwaffe in Hermsdorf - Zeugenaufruf

Saale-Holzland (ots)

Am heutigen Tag, den 02.04.2026, wird der Polizei im Saale-Holzlandkreis kurz vor 12:00 Uhr mitgeteilt, dass in einem Wohngebiet in Hermsdorf eine Person mit einer Softair Waffe aus seinem Fenster schießt. Konkret würde dies in der Straße Am Stadion geschehen. Der 43- jährige Täter konnte kurz vor 14:00 Uhr durch starke Polizeikräfte gestellt werden. In seinem Besitz wurden mehrere Softairwaffen, ein Springmesser und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Personen, die durch die geschilderten Handlungen möglicherweise betroffen sind oder Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzlan@polizei.thueringen.de). Dies betrifft natürlich auch Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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