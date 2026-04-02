Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Traktoren von Firmengelände entwendet

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Weimar/ Weimarer Land (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Ortsteil Buttelstedt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Gelände eines Landtechnikunternehmens.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum umzäunten Firmengelände und betraten dieses im Anschluss. Hier konnten sie zwei Traktoren der Firma Claas transportbereit machen und schlussendlich entwenden. Bei dem einen Traktor handelt es sich dem den Typ Claas Arion 450, bei dem zweiten Traktor um den Typ Claas Arion 470. Der Gesamtwert der Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 500 000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Person, Fahrzeuge oder ungewöhnlich Aktivitäten im Bereich Buttelstedt beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Traktoren geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation in Weimar zu melden (03643 882 - 0, kpi.weimar@polizei.thueringen.de).

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