Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemittelung zu Ermittlungen an der Regelschule in Kranichfeld

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Aufgrund einer Presseanfrage teilt die LPI Jena Folgendes mit: Aktuell liegen der PI Weimar vier Ermittlungsverfahren vor, welche sich auf mögliche Vorkommnisse an der Regelschule in Kranichfeld beziehen. Hintergrund für die Anzeigen sind mutmaßlich vereinzelte Handlungen seitens des Lehrpersonals in Bezug auf Versuche der umfassenden Durchsetzung eines erlassenen Handyverbots gegenüber der Schülerschaft. Dies wurde von verschiedenen besorgten Eltern bei der Polizei Weimar angezeigt. Die konkreten Umstände werden derzeit ermittelt. Seitens der Polizei können zur Wahrung der Ermittlungsarbeit und zum Schutz von Persönlichkeitsrechten Betroffener keine weitergehenden Angaben gemacht werden. Die Sachverhalte werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Erfurt zur weiteren Bewertung und Entscheidung vorgelegt.

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