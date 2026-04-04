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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeschlagene Fensterscheibe an PKW

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages kam es im Bereich Jena Nord zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde ein Anwohner von der Alarmanlage eines Fahrzeuges geweckt. Er stellte dann an diesem eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Im Nahbereich hielt sich eine männliche Person auf, welche sich in eine umliegende Gartenanlage entfernte. Offensichtlich benutzte er als Tatmittel einen größeren Stein, um die Scheibe einzuschlagen. Kurze Zeit später stellte ein weiterer Anwohner fest, dass die Fensterscheibe an seinem PKW ebenfalls eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde Beutegut in Form von Taschen und Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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