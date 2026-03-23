POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;
Unfallzeit: 22.03.2026, zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr;
Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmittag in Gronau einen schwarzen BMW beschädigt. Das Fahrzeug stand an der Zapfsäule einer Tankstelle an der Ochtruper Straße. Dabei wurde das Auto im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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