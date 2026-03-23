POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Kurzer Weg; Tatzeit: 22.03.2026, zwischen 07.30 Uhr und 10.00 Uhr; Einen grauen VW ID beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Das Auto stand Sonntagmorgen zwischen 07.30 Uhr und 10.00 Uhr in einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses an der Straße Kurzer Weg. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Fahrerseite ein. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

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