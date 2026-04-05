Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewalttätiger Übergriff mit verletzter Person - Täter unbekannt

Apolda (ots)

Am Freitagabend kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein bislang unbekannter Täter zwei Personen ansprach und einen der beiden festhielt. In der Folge brachte er den Geschädigten in den Schwitzkasten und stieß ihm gezielt das Knie gegen den Kopf. Durch die massive Gewalteinwirkung erlitt der Geschädigte einen Nasenbruch und stürzte zu Boden, wobei er sich zusätzlich am Knie verletzte.

Dem Geschädigten gelang es anschließend gemeinsam mit seiner Begleitung, sich aus der Situation zu lösen und zu flüchten. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

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