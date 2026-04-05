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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ringe bei Trickdiebstahl entwendet

Weimar (ots)

Bereits am späten Donnerstagnachmittag betraten zwei weibliche Täterinnen ein Ringgeschäft in der Weimarer Innenstadt. Hier ließen sie sich durch eine Verkäuferin ausgiebig beraten und verschiedenste Ringe vorzeigen. Hierbei lenkten sie die Verkäuferin immer wieder ab, sodass es gelang fünf Ringe im Wert von 3.500,00 Euro zu entwenden. Der Diebstahl fiel erst auf nachdem die Täterinnen das Geschäft verlassen hatten.

Hinweise zu den weiblichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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