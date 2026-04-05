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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Troistedt (ots)

Am Freitagabend gegen 17:40 Uhr befuhr eine 85-jährige Golffahrerin die Landstraße von Nohra nach Troistedt. 100 Meter vor der Ortslage Troistedt kam ihr eine Fahrzeugkolonne aus drei Fahrzeugen entgegen, wobei ein Pkw zum Überholen ansetzte, kurz bevor die 85-Jährige mit ihrem Fahrzeug passieren konnte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Spiegelbereich. Der Unfallverursacher setzte in der Folge seine Fahrt fort ohne seine Personalien bekannt zu machen. Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges konnten sichergestellt werden und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Hinweise zum Täter oder aber dem Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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