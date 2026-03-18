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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell und unversichert unterwegs

Zülpich-Oberelvenich (ots)

Am 25. Februar führte der Verkehrsdienst der Polizei Euskirchen eine Geschwindigkeitsmessung in Zülpich-Oberelvenich durch.

Dabei wurde ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h bei erlaubten 50 km/h erfasst.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Tatzeit ohne Zulassung und Versicherungsschutz in Betrieb genommen wurde.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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