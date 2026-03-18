Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Zu schnell und unversichert unterwegs
Zülpich-Oberelvenich (ots)
Am 25. Februar führte der Verkehrsdienst der Polizei Euskirchen eine Geschwindigkeitsmessung in Zülpich-Oberelvenich durch.
Dabei wurde ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h bei erlaubten 50 km/h erfasst.
Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Tatzeit ohne Zulassung und Versicherungsschutz in Betrieb genommen wurde.
Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.
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