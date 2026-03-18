Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell und unversichert unterwegs

Zülpich-Oberelvenich (ots)

Am 25. Februar führte der Verkehrsdienst der Polizei Euskirchen eine Geschwindigkeitsmessung in Zülpich-Oberelvenich durch.

Dabei wurde ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h bei erlaubten 50 km/h erfasst.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Tatzeit ohne Zulassung und Versicherungsschutz in Betrieb genommen wurde.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

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