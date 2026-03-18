Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Buttersäure verteilt

Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte kippten Buttersäure durch eine Briefklappe in ein Büro in der Straße Markt in Bad Münstereifel.

Die Tat wurde am Montag, dem 16. März, um 16.30 Uhr festgestellt.

Der Geruch von Buttersäure ist extrem penetrant und langanhaltend. Zudem wirkt die chemische Substanz ätzend auf Haut und Atemwegen.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bittet die Bevölkerung um Hinweise. Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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