Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertigen Pkw entwendet

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Montag (16. März), 20 Uhr, bis Dienstag (17. März), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Pkw in der Straße "Hellweg" in Weilerswist-Ottenheim. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Mercedes Benz, AMG G 63, in der Farbe Gelb. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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