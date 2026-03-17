Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus in Euskirchen-Kuchenheim - Fall wird in "Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt - Hinweistelefon eingerichtet

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Donnerstag, 14. März 2024, kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Euskirchener Ortsteil Kuchenheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte ein bislang unbekannter Täter über ein Gartentor und gelangte so in den Garten des Wohnhauses. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Sohn der Hauseigentümer allein im Haus. Durch Geräusche wurde der Junge auf den Eindringling aufmerksam. Als er den unbekannten Mann im Haus bemerkte, verließ er das Gebäude und versteckte sich im Garten.

Der Unbekannte hatte zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume sowie Schubladen nach Wertgegenständen. Danach flüchtete der Unbekannte in bislang unbekannte Richtung.

Aus dem Wohnhaus wurde eine Münzsammlung entwendet.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - dunkelbraune Haare - schlanke Statur - etwa 1,85 Meter groß - etwa 40 bis 50 Jahre alt - bekleidet mit einer grau-schwarzen Jacke mit unbekannter Aufschrift sowie einer dunklen Hose

Am kommenden Mittwochabend, 18. März, wird der Fall ab 20.15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. Durch die Ausstrahlung in der ZDF-Produktion erhoffen sich die sachbearbeitende Dienststelle der Kriminalpolizei Euskirchen sowie die zuständige Staatsanwaltschaft Bonn weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Während der Ausstrahlung sowie im Anschluss ist ein Hinweistelefon unter der Rufnummer 02251 799-888 geschaltet. Hinweise können außerdem per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de oder an jede Polizeidienststelle übermittelt werden.

Das Phantombild finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/198068

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/einbruch-in-einfamilienhaus-80

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