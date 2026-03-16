Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Illegale Abfallentsorgung

Weilerswist (ots)

Am Samstag, 14. März, wurden gegen 14.03 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Klüttenstraße und der Kreisstraße 33 in Weilerswist sieben Fässer mit unbekanntem Inhalt aufgefunden.

Bei den Fässern handelt es sich nach ersten Ermittlungen um Nitrowaschverdünnung. Jedes Fass hat ein Fassungsvermögen von 60 Litern. Beschädigungen an den Behältern konnten nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die fachgerechte Entsorgung der Fässer.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen gefertigt.

Zeugen, die Hinweise zu Herkunft oder zu den Personen geben können, die die Fässer abgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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