Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kindertagesstätte - Unbekannte durchsuchen Räume

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 13. März, 16.30 Uhr, bis Montag, 16. März, 6.50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Gottfried-Disse-Straße in Euskirchen. Unbekannte betraten unbefugt das umzäunte Grundstück und öffneten ein Tor, das zur Kellertreppe führt. Dort versuchten sie zunächst, eine Tür zum Keller aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend verschafften sie sich über Fenster Zugang zum Erdgeschoss. Als Einstiegshilfe nutzten sie eine Mülltonne.

Im Gebäudeinneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume, öffneten Schränke und durchwühlten diese. Zudem brachen sie die verschlossene Tür zu einem Büro auf. Aus dem Kindergarten wurde ein Sparschwein mit Münzgeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

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