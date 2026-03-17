Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrolle in Mechernich: 17-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad

Mechernich (ots)

Am Montag (16. März) sollte ein 17-jähriger Fahrzeugführer um 18.56 Uhr auf der Westschachtstraße in Mechernich-Kalenberg im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft werden. Der Jugendliche aus Mechernich entzog sich zunächst der Kontrolle, indem er mit seinem Kleinkraftrad flüchtete.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung im Nahbereich kam der Beschuldigte einer Streifenwagenbesatzung entgegen und konnte schließlich angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass er mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als den für Kleinkrafträder zulässigen 25 km/h unterwegs war.

Zudem ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. An dem Fahrzeug war ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht. Darüber hinaus wies das Kleinkraftrad leistungssteigernde technische Veränderungen auf.

Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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