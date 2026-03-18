Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Grablampen entwendet
Mechernich (ots)
Im Zeitraum von Montag, 16. März, 12.15 Uhr, bis Dienstag, 17. März, 15 Uhr, wurden auf dem Friedhof in der Lehrer-Philipp-Schumacher-Straße in Mechernich mehrere Gräber beschädigt.
Unbekannte Täter entfernten dabei gewaltsam mehrere Grablichter aus Bronze.
Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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