Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 94-Jähriger aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit dem heutigen Montag, den 16.02.2026 um 11:30 Uhr wird der 94-jährige Kurt Richard Ludwig B. aus der Seniorenresidenz St. Barbara in der Waisenhausstraße in Koblenz vermisst.

   Der 94-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:
   - kariertes Hemd
   - dunkelblaue Wolljacke
   - Rollator
   - großer Hut, ähnlich einem Cowboyhut

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://s.rlp.de/QjfdCyi

Da nicht auszuschließen ist, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn R. nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261 / 92156-300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Kim Sandra Zorn

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

