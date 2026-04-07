Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.04.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Audi gekommen, bei dem ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde.

Der 18-Jährige war gegen 01:30 Uhr mit einem grünen Audi über die Dotzlarer Hauptstraße von Arfeld in Richtung Dotzlar unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam er kurz nach dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab. An einer Mauer kam der Audi-Fahrer zum Stehen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 18-Jährigen. Es vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Der 18-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.200 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen.

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