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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brachen auf Anwesen in ein Nebengebäude ein - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (01. April) hat eine Angestellte einen Einbruch auf einem Anwesen in der Straße "Am Büll" bemerkt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein dortiges Nebengebäude ein. In diesem Objekt befanden sich unter anderem Fitness- und Kellerräumlichkeiten. Die Eindringlinge durchsuchten hier offenbar mehrere Schränke.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Dienstagmorgen (31. März) und dem gestrigen Nachmittag liegen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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