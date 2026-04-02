Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vorläufige Festnahme nach Flucht vor Polizei und größerem Drogenfund -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (01. April) gaben zwei junge Männer im Rahmen einer Polizeikontrolle Gas und traten die Flucht an. Wie sich bei der späteren Festnahme herausstellte, aus gutem Grund.

Gegen 14:50 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizeiwache Siegen ein grauer Audi auf, als dieser beim Abbiegen rechtsseitig gegen die Bordsteinkante stieß. Die Zivilbeamte gaben Anhaltezeichen und der Audi stoppte. Als die Einsatzkräfte an das Fahrzeug zur weiteren Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen herantraten, gab der Fahrer plötzlich Gas und flüchtete. Trotz sofortiger Nachfahrt verloren die Zivilbeamte aufgrund der hohen Geschwindigkeit den Pkw aus den Augen. Dank Zeugen, die den Polizeibeamten den Fluchtweg in das Gewerbegebiet am Heidenberg wiesen, konnten die Beamten das Fluchtauto kurz darauf in einer Sackgasse feststellen. Die beiden Insassen befanden sich ebenfalls noch vor Ort.

Bei der Kontrolle der Personen und des Fahrzeuges förderten die Ordnungshüter bereits unter anderem ein Springmesser, eine Rolexuhr, mehrere Feinwaagen, Medikamente sowie Betäubungsmittel zu Tage. Bei der Nachschau im unmittelbaren Umfeld konnten dann noch größere Mengen an Haschisch aufgefunden werden.

Der 19-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Gegenstände sowie den Audi stellten die Beamten sicher. Die Kriminalpolizei hatte unmittelbar nach der Festnahme die weiteren Ermittlungen übernommen. So fanden unter anderem noch Durchsuchungen der Wohnungen der beiden jungen Männer statt.

Da zudem der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, ordneten die Polizisten eine Blutprobe bei dem 19-Jährigen an. Aufgrund der Fluchtfahrt mit hoher Geschwindigkeit ermittelt das Verkehrskommissariat des Weiteren noch wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die beiden jungen Männer wurden später nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

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