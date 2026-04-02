Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Audi machte sich selbständig und fuhr durch mehrere Gärten -#polsiwi

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Siegen (ots)

Ab durch die Hecke: Am gestrigen Mittwochabend hat sich ein geparkter Audi selbständig gemacht und kam erst nach dem Durchqueren mehrere Gärten samt Zaun und Hecken auf einem Lebensbaum zum Stehen.

Der 59-jährige Fahrer hatte den Wagen in einer abschüssigen Einfahrt in der Gubener Straße abgestellt. Nachdem er aus dem Auto ausgestiegen war, rollte dieser plötzlich hangabwärts. Der 59-Jährige zog sich bei dem Versuch, den wegrollenden Pkw aufzuhalten, leichte Verletzungen zu. Der Audi nahm immer mehr Fahrt auf, touchierte leicht eine Hausecke und durchbrach anschließend einen Metallgartenzaun und Hecken. Letztlich prallte er gegen einen Lebensbaum, der dadurch umknickte. Der Wagen kam dann auf dem liegenden Baum zum Stillstand. Ein Abschleppunternehmen musste den nicht mehr fahrbereiten Audi bergen. Insgesamt dürfte der Sachschaden bei deutlich über 60.000 Euro liegen. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

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