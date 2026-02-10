Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Streit zwischen Männern eskaliert + in Kita eingestiegen + Vorfahrtsverstoß eines Golf-Fahrers endet mit Blutentnahme + Baustellencontainer aufgebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

LAHN-DILL-KREIS: Streit zwischen Männern eskaliert + in Kita eingestiegen + Vorfahrtsverstoß eines Golf-Fahrers endet mit Blutentnahme + Baustellencontainer aufgebrochen

Wetzlar-Niedergirmes: Streit zwischen Männern eskaliert

Gestern Abend (9. Februar) gegen 22.30 Uhr gingen mehrere Anrufe beim Polizei-Notruf ein. Zeugen berichteten von Personen mit Stichverletzungen in der Pestalozzistraße, woraufhin mehrere Polizeistreifen dorthin fuhren. Durch Befragungen der anwesenden Personen stellte sich heraus, dass ein verbaler Streit zwischen drei Männern im Alter von 18, 36 und 43 Jahren eskaliert war. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 36-Jährige die beiden Männer mit einem Messer in die Oberschenkel gestochen haben. Rettungskräfte übernahmen vor Ort die Erstversorgung. Die Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich waren, wurden anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Nach Angaben einer Zeugin sollen die 18 und 43 Jahre alten Männer zuvor auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann trug dabei Verletzungen im Gesicht davon, um die sich eine Rettungswagenbesatzung kümmerte. Polizisten stellten das Messer sicher. Mangels vorliegender Haftgründe erfolgte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen die Entlassung des 36 Jahre alten Mannes. Wegen der Auseinandersetzung ermittelt die Polizei nun gegen alle drei Beteiligten.

Wetzlar: In Kita eingestiegen

Einbrecher schlugen am Wochenende in der evangelischen Kindertagesstätte in der Karlstraße zu. In der Zeit von Freitag (6. Februar) 16 Uhr bis Montag (9. Februar) 7 Uhr stiegen sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und nahmen unter anderem ein Tablet, ein Handy sowie Bargeld mit. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 250 Euro beziffert.

Dillenburg: Vorfahrtsverstoß eines Golf-Fahrers endet mit Blutentnahme

Eine Dillenburger Polizeistreife befand sich am Montagabend (9. Februar) auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihnen gegen 20 Uhr in der Rotebergstraße ein Golf-Fahrer die Vorfahrt nahm. Die Beamten kontrollierten den 28-jährigen Fahrer. Da er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, folgte eine Blutentnahme. Zudem ist der Dillenburger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und dem Golf kam es nicht. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts seiner Drogenfahrt sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Aßlar: Baustellencontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Samstag (7. Februar) 12 Uhr und Montag (9. Februar) 6 Uhr gewaltsam drei Container einer Baustelle in der Bechlinger Straße nahe der Überführung der Autobahn 45 auf. Die Täter nahmen mehrere Werkzeuge mit. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände sowie der Wert des Diebesgutes liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

