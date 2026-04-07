Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach tödlichem Verkehrsunfall - Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer -#polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am gestrigen Ostermontagabend (06. April) ist es auf der Bundesstraße B 508 in Hilchenbach-Dahlbruch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Mann im weiteren Verlaufe infolge seiner Unfallverletzungen verstarb. Derzeit sucht die Polizei nach einem flüchtigen Unfallfahrer.

Gegen 22:42 Uhr erhielt die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Kenntnis über den schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person durch einen Pkw angefahren worden sein soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 29-Jähriger lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn lag. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zuvor zu Fuß alkoholisiert unterwegs. Er soll sich dann auf die Fahrbahn der B 508 gelegt haben. Ein Zeuge, der selber noch eine Kollision mit dem Liegenden verhindern konnte, versuchte mittels Lichthupe Fahrzeuge, die aus Richtung Hilchenbach in Richtung Kreuztal fuhren, zu warnen. Das erste Fahrzeug, welches er so warnte, habe jedoch nicht reagiert und kurz darauf habe er nur noch einen Knall gehört. Der Wagen, laut Aussagen des Zeugen möglicherweise ein silberfarbener Opel Astra, sei jedoch anschließend weitergefahren. Weitere Zeugen bestätigen diesen Zusammenstoß sowie die Weiterfahrt des Unfallfahrzeuges.

Der 29-Jährige wurde schwerstverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlaufe der Nacht verstarb der Mann infolge der schweren Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund die Kreispolizeibehörde. Aufgrund der Spurenlage an der Unfallstelle verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Opel Astra handeln dürfte.

Einer Polizeistreife aus Bad Berleburg, die ebenfalls zur Unterstützung aus dem Wittgensteiner Bereich nach Hilchenbach unterwegs war, kam gegen 23:30 Uhr ein silberfarbener Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit am Ortsausgang von Hilchenbach in Fahrtrichtung Lützel entgegen. Nach bisherigen Kenntnissen könnte es sich um einen Skoda oder einen Seat mit dem Fragmentkennzeichen ESW-?? (für Eschwege) gehandelt haben. Das Einsatzfahrzeug wendete sofort und gab dem silberfarbenen Pkw Anhaltezeichen. Dieses beschleunigte aber immer weiter. Im Bereich Vormwalder Straße / Sterzenbacher Straße ging der Sichtkontakt verloren. Vermutlich war das flüchtige Fahrzeug dort in die Sterzenbacher Straße abgebogen. Die weitere Fahndung, die zusätzlich durch einen ebenfalls alarmierten Polizeihubschrauber aus der Luft erfolgte, verlief ergebnislos. Ob beziehungsweise inwieweit dieses flüchtige Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, ist bislang nicht abschließend klar.

Eine Zeugin hatte nach dem Verkehrsunfall im Bereich des REWE-Marktes in Kredenbach eine Person mit zwei Kennzeichen unter dem Arm die Bundesstraße B 508 queren sehen. Auch hier ist bislang unklar, ob diese Person gegebenenfalls mit dem Verkehrsunfall in Verbindung steht. Das Verkehrskommissariat hatte die Ermittlungen sofort aufgenommen. Derzeit läuft die Suche nach dem Unfallfahrzeug und dem Fahrer auf Hochtouren.

Bisher ist bereits bekannt, dass fünf Minuten vor der Unfallzeit zunächst ein silbergrauer Skoda Fabia, zwei Minuten später ein silberfarbener Opel Astra, der mit drei Personen besetzt war und aus dem laut Musik heraustönte, im Bereich der Baustelle Höhe Stift Keppel in Fahrtrichtung Kreuztal gesehen wurde. Möglicherweise handelte es sich hier um die beiden oben beschriebenen Fahrzeuge.

Die Ermittler bitten Zeugen, die weitere Hinweise insbesondere auf die beiden Fahrzeuge, deren Insassen sowie der Person mit den Kennzeichen unter dem Arm geben können, unter der Telefonnummer 02732/909-0 anzurufen.

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